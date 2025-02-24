Лавров прибыл с визитом в Турцию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 23 февраля с визитом в Турцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, что Лавров обсудит «широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки».

20 февраля в Йоханнесбурге в рамках встречи министров иностранных дел стран G20 Лавров и Фидан обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии.