Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID в стране

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан официально уведомил США о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Американской стороне направлено официальное уведомление об отсутствии правовых основ для деятельности USAID в стране и прекращении его работы», - сказал представитель МИД.

В мире | 2025-02-06 10:17:05 Рубио заявил, что некоторые проекты USAID за рубежом могут быть продолжены

16 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что юридическая база для работы USAID в Азербайджане отсутствует и его деятельность должна быть свернута. Министр отмечал, что после 1 июня 2024 года азербайджанская сторона не стала продлевать подписанный в 2000 году рамочный документ о деятельности USAID в Азербайджане. По словам Байрамова, решение было принято, поскольку в последние годы помощь USAID «никак не отвечала интересам Азербайджана, а служила реализации повестки США в стране».