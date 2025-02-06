Трамп хотел бы заключить сделку с Ираном

Ереван /Медиамакс/. Президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран.

Как сообщает ТАСС, в ходе церемонии подписания документа Трамп выразил надежду на то, что Вашингтону «не придется очень часто им пользоваться».

Целью указа является, в частности, недопущение получения Ираном ядерного оружия. Документ предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.

«Нам не хочется занимать жесткую позицию в отношении Ирана или кого-либо еще, но у них не может быть ядерного оружия», - сказал президнт США.

«Они не слабы, а очень сильны сейчас. И мы не позволим им иметь ядерное оружие. Все очень просто», - сказал американский лидер.

«Они стали очень сильными очень быстро. Они продали огромное количество нефти Китаю и всем тем, кто не покупал нефть, когда я был в должности. Потому что мы говорили: не покупайте у Ирана нефть», - добавил президент США.

Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности к контактам с президентом Ирана.

«Посмотрим, сможем ли мы договориться или заключить сделку с Ираном», - отметил глава американской администрации.

«Надеюсь, мы сможем добиться того, чтобы дело не кончилось катастрофической ситуацией. Не хочу, чтобы она имела место. Я по-настоящему хочу видеть мир», - заявил Трамп.