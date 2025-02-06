Трамп хотел бы заключить сделку с Ираном - Mediamax.am

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Трамп хотел бы заключить сделку с Ираном


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран.

Как сообщает ТАСС, в ходе церемонии подписания документа Трамп выразил надежду на то, что Вашингтону «не придется очень часто им пользоваться».

 

Целью указа является, в частности, недопущение получения Ираном ядерного оружия. Документ предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.

 

«Нам не хочется занимать жесткую позицию в отношении Ирана или кого-либо еще, но у них не может быть ядерного оружия», - сказал президнт США.

 

«Они не слабы, а очень сильны сейчас. И мы не позволим им иметь ядерное оружие. Все очень просто», - сказал американский лидер.

 

«Они стали очень сильными очень быстро. Они продали огромное количество нефти Китаю и всем тем, кто не покупал нефть, когда я был в должности. Потому что мы говорили: не покупайте у Ирана нефть», - добавил президент США.

 

Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности к контактам с президентом Ирана.

 

«Посмотрим, сможем ли мы договориться или заключить сделку с Ираном», - отметил глава американской администрации.

 

«Надеюсь, мы сможем добиться того, чтобы дело не кончилось катастрофической ситуацией. Не хочу, чтобы она имела место. Я по-настоящему хочу видеть мир», - заявил Трамп.

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Трамп хотел бы заключить сделку с Ираном
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