Трамп хотел бы заключить сделку с Ираном

Ереван /Медиамакс/. Президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран.
Как сообщает ТАСС, в ходе церемонии подписания документа Трамп выразил надежду на то, что Вашингтону «не придется очень часто им пользоваться».
Целью указа является, в частности, недопущение получения Ираном ядерного оружия. Документ предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.
«Нам не хочется занимать жесткую позицию в отношении Ирана или кого-либо еще, но у них не может быть ядерного оружия», - сказал президнт США.
«Они не слабы, а очень сильны сейчас. И мы не позволим им иметь ядерное оружие. Все очень просто», - сказал американский лидер.
«Они стали очень сильными очень быстро. Они продали огромное количество нефти Китаю и всем тем, кто не покупал нефть, когда я был в должности. Потому что мы говорили: не покупайте у Ирана нефть», - добавил президент США.
Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности к контактам с президентом Ирана.
«Посмотрим, сможем ли мы договориться или заключить сделку с Ираном», - отметил глава американской администрации.
«Надеюсь, мы сможем добиться того, чтобы дело не кончилось катастрофической ситуацией. Не хочу, чтобы она имела место. Я по-настоящему хочу видеть мир», - заявил Трамп.
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