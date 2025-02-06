Пашинян рассказал о несогласованных пунктах мирного договора с Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о двух несогласованных пунктах мирного договора с Азербайджаном.

Выступая в Атлантическом совете США он, в частности, сказал:

«Один из пунктов касается размещения третьих сил вдоль границы Армении и Азербайджана. Азербайджан предлагает запретить размещение третьих сил вдоль границы, имея в виду Европейскую гражданскую наблюдательную миссию. Мы приняли к сведению это пожелание Азербайджана и предложили применять его только на демаркированных участках границы. Иными словами, если мы разграничили определенную территорию, это означает, что там не должно быть никаких сторонних сил. Мы представили наше предложение в письменном виде и ждем ответа от Азербайджана.

Другой пункт касается жалоб, поданных друг против друга в международных правовых структурах. Идея состоит в том, чтобы все эти жалобы были отозваны. В целом мы не против этой идеи, но наше предложение заключается в том, чтобы не только отозвать эти жалобы, но и не поднимать их на двустороннем уровне.

Мы предлагаем положить конец дальнейшим обсуждениям конфликтных вопросов и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с чистого листа.

Все важные вопросы проекта мирного договора уже согласованы. В проекте были очень глубокие и деликатные темы, но по всем этим вопросам уже есть согласие. Например, Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана.

Мы согласились с положением о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таких претензий в будущем. Это краеугольный камень будущего мира, и вокруг него все согласовано. Мир теперь более чем достижим, и все, что нужно сегодня - это политическая воля, чтобы завершить работу над проектом мирного договора, подписать его и достичь прочного мира».

Никол Пашинян также заявил, что «мы работаем с Азербайджаном в двустороннем формате, но очевидно, что внимание и поддержка международного сообщества были бы очень полезны для создания надлежащей атмосферы для достижения устойчивого мира».

«Мы надеемся, что в нашей региональной ситуации произойдет прорыв, когда нам удастся подписать мирный договор с Азербайджаном, а также добиться нормализации отношений с Турцией, что не только полностью изменит региональную ситуацию, но и, думаю, окажет весьма ощутимое и существенное влияние на международную обстановку», - отметил премьер-министр Армении.