Захарова предредкает перспективу «тотального обнищания армянского населения» - Mediamax.am

1215 просмотров

Захарова предредкает перспективу «тотального обнищания армянского населения»


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что последствием европейской интеграции Армении может стать «тотальное обнищание армянского населения».

«Армянская продукция столкнется с более высокими пошлинами, это приведет к резкому падению темпов роста экономики. Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию», - приводит слова Захаровой ТАСС.

 

Она также предрекла сокращение экспорта армянских товаров на 80% и отметила, что заместить товарооборот Еревана с государствами ЕАЭС альтернативными источниками невозможно даже в среднесрочной перспективе.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Январь 31, 2025 15:08
Захарова предредкает перспективу «тотального обнищания армянского населения»

Политика | Январь 31, 2025 14:27
Пашинян: Вопрос Геноцида неопровержим и обсуждению не подлежит

Внешняя политика | Январь 31, 2025 14:09
Пашинян не встретится с Трампом
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025