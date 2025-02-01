Захарова предредкает перспективу «тотального обнищания армянского населения»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что последствием европейской интеграции Армении может стать «тотальное обнищание армянского населения».

«Армянская продукция столкнется с более высокими пошлинами, это приведет к резкому падению темпов роста экономики. Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Она также предрекла сокращение экспорта армянских товаров на 80% и отметила, что заместить товарооборот Еревана с государствами ЕАЭС альтернативными источниками невозможно даже в среднесрочной перспективе.