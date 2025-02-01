Пашинян не встретится с Трампом - Mediamax.am

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Пашинян не встретится с Трампом


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в рамках ешл визита в США в начале февраля встреча с президентом Дональдом Трампом не запланирована.

«Но визит очень важный», - заявил Никол Пашинян на пресс-конференции.

 

Никол Пашинян отправится в США

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении примет участие в ежегодном Международном саммите по свободе вероисповедания в Вашингтоне, а также в «Национальном молитвенном завтраке».

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