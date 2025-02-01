Пашинян не встретится с Трампом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в рамках ешл визита в США в начале февраля встреча с президентом Дональдом Трампом не запланирована.

«Но визит очень важный», - заявил Никол Пашинян на пресс-конференции.

Внешняя политика | 2025-01-24 09:55:51 Никол Пашинян отправится в США

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении примет участие в ежегодном Международном саммите по свободе вероисповедания в Вашингтоне, а также в «Национальном молитвенном завтраке».