Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выразила сегодня в Ереване надежду, что «мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет заключен на взаимоприемлемых положениях».
«Только это может стать основой стабильности в регионе. Мы готовы сотрудничать с нашими соседями.
Когда мы говорим о вызовах миру и безопасности в этом регионе, мы должны также упомянуть вызовы, исходящие от России, которая аннексировала некоторые регионы Грузии»,- заявила Бочоришвили на брифинге с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Она отметила, что Грузия и Армения уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга.
«Грузия приветствует партнерство Армении с ЕС и США. Думаю, это будет очень полезно для региона в целом»,- сказала Мака Бочоришвили.
В свою очередь, Арарат Мирзоян заявил, что «Армения хочет, чтобы была демаркирована не только армяно-азербайджанская, но и армяно-грузинская граница».
«Мы привержены мирному договору, «Перекрестку мира», разблокированию транспортной инфраструктуры и процессу демаркации»,- сказал Мирзоян.
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