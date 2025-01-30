Грузия приветствует партнерство Армении с ЕС и США - Mediamax.am

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Грузия приветствует партнерство Армении с ЕС и США


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выразила сегодня в Ереване надежду, что «мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет заключен на взаимоприемлемых положениях».

«Только это может стать основой стабильности в регионе. Мы готовы сотрудничать с нашими соседями.

 

Когда мы говорим о вызовах миру и безопасности в этом регионе, мы должны также упомянуть вызовы, исходящие от России, которая аннексировала некоторые регионы Грузии»,- заявила Бочоришвили на брифинге с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

 

Она отметила, что Грузия и Армения уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

 

«Грузия приветствует партнерство Армении с ЕС и США. Думаю, это будет очень полезно для региона в целом»,- сказала Мака Бочоришвили.

 

В свою очередь, Арарат Мирзоян заявил, что «Армения хочет, чтобы была демаркирована не только армяно-азербайджанская, но и армяно-грузинская граница».

 

«Мы привержены мирному договору, «Перекрестку мира», разблокированию транспортной инфраструктуры и процессу демаркации»,- сказал Мирзоян.

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