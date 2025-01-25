Никол Пашинян отправится в США - Mediamax.am

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Никол Пашинян отправится в США


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить США в начале февраля.

Пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что премьер-министр примет участие в 5-м ежегодном Международном саммите по свободе вероисповедания в Вашингтоне, а также в Национальном молитвенном завтраке.

 

Премьер-министр Армении выступит на саммите с речью.

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