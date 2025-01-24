Пашинян примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе - Mediamax.am

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Пашинян примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 января отправится в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян сообщила, что в Давосе Пашинян примет участие в панельных дискуссиях.

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отправился в Давос.

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