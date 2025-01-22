Азербайджан ожидает от Армении «серьезных и действенных шагов»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что его страна ожидает от Армении «серьезных и действенных шагов».

«Согласована преамбула проекта мирного соглашения и 15 статей из 17. Две статьи еще не полностью согласованы. Переговоры продолжаются. Помимо текста мирного соглашения, есть еще один серьезный и открытый вопрос - наличие территориальных претензий к Азербайджану в конституции Армении и ряде нормативных правовых актов. Мы ожидаем от Армении серьезных и действенных шагов в этом направлении. Мы слышим все заявления и послания и видим серьезную нехватку реальных шагов», - сказал Байрамов.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Джейхун Байрамов также заявил:

«Как со стороны администрации демократов США, так и ряда европейских столиц в 2024 году мы видели факты односторонней поддержки Армении. 5 апреля прошлого года состоялись встречи между американским госсекретарем, президентом Еврокомиссии и премьер-министром Армении. И этому трудно было дать какие-либо объяснения. Такой предвзятый подход сторон, которые пытаются выставить себя посредниками, недопустим».