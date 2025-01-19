Кобахиде назвал Алиева «особенным лидером» и «примером для нас»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил сегодня президента Ильхама Алиева за поздравления с победой его партии на парламентских выборах.
Как сообщает агентство Азертадж, Кобахидзе подчеркнул, что победа его партии важна с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также отношений между двумя странами.
«Вы - особенный лидер в регионе и пример для нас. Вы руководите своей страной, отстаивая интересы своего государства», - сказал премьер-министр Грузии.
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