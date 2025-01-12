ЕС предлагает оставить своих наблюдателей в Армении еще на 2 года

Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила продлить срок пребывания Гражданской миссии Европейского союза (EUMA) на границе Армении с Азербайджаном на два года.

Об этом радио «Азатутюн» сообщили в пресс-службе Верховного представителя.

Там отметили, что государства-члены ЕС приветствовали предложение, и соответствующее решение Совета ЕС может быть принято в ближайшие дни.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев давно выражает недовольство деятельностью гражданской миссии Евросоюза в Армении и выступает с обвинениями в адрес бывших и нынешних лидеров ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2024 году заявил, что готов рассмотреть вопрос о выводе наблюдателей ЕС с демаркированных участков армяно-азербайджанской границы.

Объяснение | 2023-02-21 10:59:03 5 фактов о главе гражданской миссии ЕС в Армении

Миссия EUMA из 100 наблюдателей была развернута в Армении в феврале 2023 года. В декабре 2023 года министры иностранных дел ЕС приняли решение о расширении состава миссии до 209 наблюдателей. Позднее к миссии присоединился представитель Канады, в ответ на что представители официальной Москвы и Баку заявляли, что EUMA «превращается в миссию НАТО».