Алиев готов содействовать снижению напряженности между Россией и НАТО

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан готов внести свой вклад в разрядку напряженности между Россией и НАТО.

Как сообщает ТАСС, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об этом в интервью гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву на телеканале "Россия-24".

«Все-таки хочу выразить надежду, что до явного противостояния между НАТО и Россией дело не дойдет. Все понимают катастрофические последствия этого для всего мира», - отметил он.

По словам Алиева, Азербайджан воспринимается на международной арене как независимый игрок, которому доверяют как на Западе, так и на Востоке. «Мы являемся союзником как России, так и Турции, члена НАТО. В мире нет другой такой страны, которая совмещала бы эти два аспекта», - добавил он.

Алиев напомнил, что Баку неоднократно становился площадкой для встреч военных руководителей России, США и НАТО. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне доверия к Азербайджану.

«Если будет такая потребность, мы готовы внести свой вклад в дело разрядки напряженности. Думаю, что наши усилия могут быть востребованы», - заявил президент Азербайджана.