Баку предложил Еревану сотрудничать в рамках уголовного дела против «армянских сепаратистов» - Mediamax.am

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Баку предложил Еревану сотрудничать в рамках уголовного дела против «армянских сепаратистов»


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Генпрокуратура Азербайджана приглашает к сотрудничеству соответствующие органы Армении в рамках уголовного дела против против армянских военных и политических деятелей, находящихся под арестом в Баку.

Как сообщает  Trend, генеральная прокуратура Азербайджана пригласила к сотрудничеству «соответствующие органы Армении для сбора доказательств и привлечения свидетелей в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководства Нагорного Карабаха».

 

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что уголовное дело в отношении бывших военных и политических руководителей Арцаха направлено в Бакинский военный суд.

 

В настоящее время под незаконным арестом в Баку находятся экс-президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший госминистр Рубен Варданян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший министр обороны Левон Мнацаканян и бывший начальник штаба Вооруженных сил Давид Манукян.

 

Команда адвокатов бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна накануне заявила, что Варданяну грозит пожизненное заключение.

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