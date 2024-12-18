Баку предложил Еревану сотрудничать в рамках уголовного дела против «армянских сепаратистов»

Ереван /Медиамакс/. Генпрокуратура Азербайджана приглашает к сотрудничеству соответствующие органы Армении в рамках уголовного дела против против армянских военных и политических деятелей, находящихся под арестом в Баку.

Как сообщает Trend, генеральная прокуратура Азербайджана пригласила к сотрудничеству «соответствующие органы Армении для сбора доказательств и привлечения свидетелей в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководства Нагорного Карабаха».

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что уголовное дело в отношении бывших военных и политических руководителей Арцаха направлено в Бакинский военный суд.

В настоящее время под незаконным арестом в Баку находятся экс-президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший госминистр Рубен Варданян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший министр обороны Левон Мнацаканян и бывший начальник штаба Вооруженных сил Давид Манукян.

Команда адвокатов бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна накануне заявила, что Варданяну грозит пожизненное заключение.