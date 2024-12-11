Арарат Мирзоян: «Мы очень близки» к подписанию мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения и Азербайджан «очень близки» к подписанию мирного договора.

«15 из 17 статей уже согласованы. Думаю, мы могли бы доработать и подписать соглашение еще до климатического саммита COP29 в Баку. К сожалению, этого не произошло, но сейчас мы готовы сделать это в короткие сроки. Я бы сказал, что мы очень близки к этому. Несмотря на трагическое прошлое наших двух государств и обществ, есть шанс перевернуть страницу вражды. Прошлое было трудным. Это сложно понять, забыть, простить, но в нашем регионе пролилось достаточно крови, и теперь у нас есть возможность взглянуть в будущее», - сказал Мирзоян в интервью финскому информационному агентству Lännen Media.

Отвечая на вопрос о разблокировании коммуникаций, министр отметил, что Армения и Азербайджан могут прийти к решениям, которые будут приемлемы для обеих сторон.

«Мы можем организовать пропуск армянских товаров через территорию Азербайджана и, наоборот, пропуск азербайджанских товаров через территорию Армении. На первом этапе мы можем возобновить железнодорожный транзит и постепенно расширять его», - отметил министр.