Северо-балтийские страны ожидают принятия новой повестки отношений Армения-ЕС - Mediamax.am

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Северо-балтийские страны ожидают принятия новой повестки отношений Армения-ЕС


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. 5 декабря в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Валетте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министрами иностранных дел и представителями Северо-балтийских стран (NB8).

Формат Северо-балтийских стран (NB8) включает Швецию, Финляндию, Исландию, Эстонию, Литву, Латвию, Данию и Норвегию.

 

По итогам встречи был опубликован совместный пресс-релиз:

 

«Северо-балтийские страны подтвердили взаимный интерес к укреплению связей и выразили твердую поддержку стремлению Армении углубить отношения с ЕС и его европейскими партнерами.

 

Армения разделяет демократические ценности и уважение к правам человека, которые лежат в основе северо-балтийских и европейских сообществ. Северо-Балтийские страны отмечают приверженность Армении демократическим реформам и будут продолжать поддерживать усилия Армении в их осуществлении.

 

Северо-балтийские страны входящие в Европейский союз, ожидают принятия новой амбициозной программы партнерства между Арменией и ЕС в соответствии с заключениями Европейского совета от октября 2023 года об укреплении отношений между Арменией и ЕС во всех направлениях. Северо-балтийские страны признают приверженность ОБСЕ дальнейшему взаимодействию с Арменией во всех трех измерениях безопасности.

 

Северо-балтийские страны поддерживают усилия по достижению устойчивого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, и приветствуют инициативы, включая проект «Перекресток мира», направленные на увеличение взаимосвязанности и экономического сотрудничества в регионе».

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