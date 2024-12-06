США готовят новые санкции в отношении властей Грузии

Ереван /Медиамакс/. В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру сотрудничества с Грузией, «Соединенные Штаты готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции».

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии, протестующих, представителей средств массовой информации и деятелей оппозиции.

Мы призываем «Грузинскую мечту» прекратить репрессивную тактику, включая использование произвольных задержаний и физического насилия. Мы особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук сотрудников правоохранительных органов.

Лица, задержанные за реализацию своих прав на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, ответственные за незаконное применение силы - привлечены к ответственности.

Соединенные Штаты солидарны с грузинским народом и его демократическими устремлениями. Те, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе те, кто подавляет право граждан Грузии на свободу мирных собраний и выражения мнения, будут привлечены к ответственности», - говорится в заявлении Блинкена.