США готовят новые санкции в отношении властей Грузии - Mediamax.am

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США готовят новые санкции в отношении властей Грузии


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру сотрудничества с Грузией, «Соединенные Штаты готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции».

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

 

«Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии, протестующих, представителей средств массовой информации и деятелей оппозиции.

 

Мы призываем «Грузинскую мечту» прекратить репрессивную тактику, включая использование произвольных задержаний и физического насилия. Мы особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук сотрудников правоохранительных органов.

 

Лица, задержанные за реализацию своих прав на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, ответственные за незаконное применение силы - привлечены к ответственности.

 

Соединенные Штаты солидарны с грузинским народом и его демократическими устремлениями. Те, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе те, кто подавляет право граждан Грузии на свободу мирных собраний и выражения мнения, будут привлечены к ответственности», - говорится в заявлении Блинкена.

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