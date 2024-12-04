Разговор Путина и Эрдогана: акценты сторон - Mediamax.am

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Разговор Путина и Эрдогана: акценты сторон


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. 3 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в Сирии.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

 

«Владимир Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе.

 

В связи с этим лидеры высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Отмечено ключевое значение дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии.

 

Президенты двух стран будут и далее контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса», - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

 

А в сообщении пресс-службы президента Турции отмечается:

 

«Заявив, что Турция работает для достижения справедливого и прочного решения в Сирии, продолжая при этом поддерживать территориальную целостность Сирии, президент Эрдоган подчеркнул важность создания большего пространства для дипломатии в регионе и подчеркнул, что сирийский режим должен вовлекаться в процесс поиска политического решения.

 

Отметив, что предотвращение причинения вреда гражданскому населению является наиболее важным вопросом в контексте последних событий в Сирии, президент Эрдоган заявил, что Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности, и что Турция делает все возможное, чтобы восстановить спокойствие в Сирии.

 

Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит сохранять свою решительную позицию в борьбе с террористической организацией PKK и ее филиалами, которые пытаются воспользоваться недавними событиями в Сирии».

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Разговор Путина и Эрдогана: акценты сторон
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