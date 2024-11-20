Министр иностранных дел Германии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 19 ноября с рабочим визитом в Армению прибудет министр иностранных дел Германии Аналена Бербок.
Пресс-служба МИД Армении сообщает, что состоится беседа Аналены Бербок с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, после которой состоится встреча в расширенном составе.
Медиамакс отмечает, что Аналена Бербок посещала Армению и Азербайджан год назад, в ноябре 2023 года.
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