Министр иностранных дел Германии посетит Армению - Mediamax.am

1013 просмотров

Министр иностранных дел Германии посетит Армению


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. 19 ноября с рабочим визитом в Армению прибудет министр иностранных дел Германии Аналена Бербок.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что состоится беседа Аналены Бербок с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, после которой состоится встреча в расширенном составе.

 

Медиамакс отмечает, что Аналена Бербок посещала Армению и Азербайджан год назад, в ноябре 2023 года.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 20, 2024 10:47
Мирзоян представил Бербок текущее состояние мирного процесса

Внешняя политика | Ноябрь 19, 2024 15:39
Министр иностранных дел Германии посетит Армению

Внешняя политика | Ноябрь 18, 2024 16:32
Комитет Cовета Европы призвал Азербайджан создать условия для возврашения армян в Карабах
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024