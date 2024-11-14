Алиев выступил с резкой критикой Макрона, Борреля, Европарламента и ПАСЕ

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Выстуапая 13 ноября на на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29, Ильхам Алиев, в частности, сказал:

«Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе было арестовано 38 человек. После этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это политическое лицемерие. Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы - два института, ставшие символами политической коррупции, разделяют с правительством президента Макрона ответственность за убийства невинных людей. Все политические заключенные во Франции должны быть немедленно освобождены.

А что еще можно ожидать от Европейского парламента и ПАСЕ, если главный европейский дипломат Жозеп Боррель называет Европу садом, а весь остальной мир - джунглями?! Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела».