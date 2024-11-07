Пашинян поздравил Трампа с «впечатляющей победой» - Mediamax.am

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Пашинян поздравил Трампа с «впечатляющей победой»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с «впечатляющей победой».

«Примите мои самые теплые поздравления по поводу впечатляющей победы в борьбе за пост 47-го президента США. Господин избранный президент, я рассчитываю на сотрудничество с Вами для укрепления армяно-американских стратегических двусторонних отношений, основанных на наших общих ценностях, приоритетах и интересах», - написал Пашинян в социальной сети X.

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