Пашинян поздравил Трампа с «впечатляющей победой»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с «впечатляющей победой».

«Примите мои самые теплые поздравления по поводу впечатляющей победы в борьбе за пост 47-го президента США. Господин избранный президент, я рассчитываю на сотрудничество с Вами для укрепления армяно-американских стратегических двусторонних отношений, основанных на наших общих ценностях, приоритетах и интересах», - написал Пашинян в социальной сети X.