Посол Армении в России: «настало время убрать элементы недопонимания» - Mediamax.am

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Посол Армении в России: «настало время убрать элементы недопонимания»


Фото: http://council.gov.ru/


Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в России Гурген Арсенян заявил, что «настало время убрать из двусторонних отношений элементы недопонимания».

Посол сказал об этом на встрече с председателем Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Владимиром Булавиным.

 

«Заинтересованы в том, чтобы отношения развивались в союзническом ключе. Убеждены, что межпарламентское взаимодействие должно внести в этот процесс свой существенный вклад», - эти слова Булавина приводит пресс-служба Совета Федерации.

 

В сообщении говорится, что «по ряду направлений российско-армянского взаимодействия появились вопросы, требующие дополнительной проработки».

 

Владимир Булавин подчеркнул важность укрепления связей между оборонными ведомствами двух стран.

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