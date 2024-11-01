Посол Армении в России: «настало время убрать элементы недопонимания»

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в России Гурген Арсенян заявил, что «настало время убрать из двусторонних отношений элементы недопонимания».

Посол сказал об этом на встрече с председателем Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Владимиром Булавиным.

«Заинтересованы в том, чтобы отношения развивались в союзническом ключе. Убеждены, что межпарламентское взаимодействие должно внести в этот процесс свой существенный вклад», - эти слова Булавина приводит пресс-служба Совета Федерации.

В сообщении говорится, что «по ряду направлений российско-армянского взаимодействия появились вопросы, требующие дополнительной проработки».

Владимир Булавин подчеркнул важность укрепления связей между оборонными ведомствами двух стран.