Отставные армянские дипломаты встретились с ректором МГИМО - Mediamax.am

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Отставные армянские дипломаты встретились с ректором МГИМО


Фото: https://mgimo.ru/


Ереван /Медиамакс/. Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов встретился в Москве с делегацией общественной организации «Всеармянский совет дипломатов» во главе с бывшим министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

В состав делегации были также бывший замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц и бывший посол Армении в Кувейте и Греции Фадей Чарчоглян,

 

В сообщении МГИМО говорится, что Анатолий Торкунов рассказал о ключевых направлениях научно-исследовательской и образовательной деятельности МГИМО и выступил с предложением по проведению ряда совместных конференций.

 

Ара Айвазян поздравил Анатолия Торкунова с 80-летием МГИМО. Он отметил значимость развития научных контактов между Арменией и Россией и предложил несколько значимых двусторонних проектов и мероприятий на период 2024–2025 гг.

 

«Участники встречи обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений и актуальной международной повестки. В заключение встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве между МГИМО и Всеармянским советом дипломатов», - говорится в сообщении.

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Отставные армянские дипломаты встретились с ректором МГИМО
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