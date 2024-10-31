Отставные армянские дипломаты встретились с ректором МГИМО

Ереван /Медиамакс/. Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов встретился в Москве с делегацией общественной организации «Всеармянский совет дипломатов» во главе с бывшим министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

В состав делегации были также бывший замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц и бывший посол Армении в Кувейте и Греции Фадей Чарчоглян,

В сообщении МГИМО говорится, что Анатолий Торкунов рассказал о ключевых направлениях научно-исследовательской и образовательной деятельности МГИМО и выступил с предложением по проведению ряда совместных конференций.

Ара Айвазян поздравил Анатолия Торкунова с 80-летием МГИМО. Он отметил значимость развития научных контактов между Арменией и Россией и предложил несколько значимых двусторонних проектов и мероприятий на период 2024–2025 гг.

«Участники встречи обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений и актуальной международной повестки. В заключение встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве между МГИМО и Всеармянским советом дипломатов», - говорится в сообщении.