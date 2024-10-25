Байден считает, что Пашинян «ставит патриотизм выше политики»

Ереван /Медиамакс/. Специальный помощник президента США, старший директор по европейским делам в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер передал в Ереване премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо президента США Джо Байдена.

В письме, в частности, говорится:

«Я рад видеть, что Ваша страна и Азербайджан добились устойчивого прогресса в финализации мирного соглашения, которое нормализует отношения между вашими двумя странами.

Хочу заверить Вас, что Соединенные Штаты готовы поддержать прочное и достойное мирное соглашение, которое наконец положит конец многовековому конфликту. Мирное соглашение, которое гарантирует единство, суверенитет и территориальную целостность Армении, не только обеспечит безопасность и стабильность для армянского народа. Оно преобразит весь регион Южного Кавказа.

Внешняя политика | 2024-10-21 14:20:09 Байден призвал Алиева завершить работу над мирным соглашением в этом году

Как Вы знаете, для финализации оставшихся статей мирного соглашения потребуются настойчивость, изобретательность и компромисс. Однако, поставив патриотизм выше политики, Вы смело и последовательно выбрали путь мира, - и я призываю Вас финализировать соглашение в этом году.

Как и Вы, моя администрация готова предпринять смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру. Я попросил своего старшего директора по европейским делам Майкла Карпентера проинформировать Вас о некоторых шагах, которые мы готовы предпринять, и хотим получить Ваши отзывы о дискуссиях с Азербайджаном.

Как было отмечено в прошлом месяце на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сейчас самое время подтвердить приверженность Уставу ООН и его основополагающим принципам мира. Более светлое будущее в пределах досягаемости, и я с нетерпением жду возможности работы с Вами, чтобы не упустить его».

Медиамакс отмечает, что в понедельник Майкл Карпентер передал в Баку письмо Джо Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.