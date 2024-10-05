Лукашенко назвал Алиева «братом» и заявил, что «мы не дружим против третьих стран»

Ереван /Медиамакс/. Беларусь и Азербайджан не направляют свои действия против третьих стран.

Как сообщает агентство БелТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

«Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет. При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов», - заявил президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что у стран есть взаимная поддержка на международных площадках.

«Я очень благодарен правительству Азербайджана и президенту за ту колоссальную поддержку, которую они нам оказывают», - сказал президент Беларуси.