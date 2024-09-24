Алиев выступил с критикой ЕС и США за предоставление «преференций» Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с критикой Европейского союза и США, которые, по его словам, поддерживают Армению.

«После Второй мировой войны никто не предлагал фашистской Германии мирный договор. Фашистская Германия была разделена на несколько частей, капитулировавшее фашистское государство было наказано. А здесь капитулировавшее фашистское государство не только не было наказано, им даже предоставляются все преференции. Сейчас Америка выделяет им 250 миллионов долларов, которые они будут использовать для своих внутренних целей, а на сэкономленные деньги приобретут оружие, чтобы нас убивать. Кто будет нести ответственность за это? Те, кто дал им эти деньги», - заявил Алиев, выступая 23 сентября в парламенте Азербайджана.

«Те, кто вооружает Армению, должны знать, что они будут нести прямую ответственность за все будущие события, и, естественно, официальным территориальным претензиям к нам должен быть положен конец. Их конституция должна быть изменена, а Минская группа также должна быть упразднена.

Армения на самом деле не хочет мира. Она хочет затянуть время, и, использовав это время, сформировать военный потенциал при поддержке своих зарубежных покровителей. Представители некоторых западных стран уже начали работать в армии Армении. На нашей границе незаконно создана так называемая «европейская мирная» или «наблюдательная» миссия. Хотя это является нарушением достигнутых договоренностей. Я хочу напомнить и Европейскому Союзу, и Армении, что на встрече в Праге в 2022 году была достигнута договоренность, что на стороне Армении в направлении условной границы будет размещена малочисленная наблюдательная миссия, всего на два или три месяца. Это было согласовано с нами. Но затем они продлили ее, без нашего согласия, увеличили ее численность, включив в нее представителей Канады, и фактически эта миссия является миссией НАТО. После этого против нас стала проводиться политика «биноклевой дипломатии». День и ночь приезжали иностранные представители и разглядывали нас в бинокль. Что они хотели нам показать?! Что это за демонстрация, что за дешевое шоу?! Все эти факторы должны заставить нас серьезно задуматься.

В любом случае, мы ни на шаг не отступим от нашей позиции. Пусть кто что хочет говорит. Посредники нам тоже не нужны. Правда, сейчас мы не возражаем против некоторых предложений посредничества, просто из политической вежливости. Но на самом деле посредники нам не нужны. Мы с Арменией провели делимитацию границы без посредников. Просто заявили им, что 4 села Газахского района должны быть возвращены нам без каких-либо оговорок», - заявил Алиев.