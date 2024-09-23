Послы стран Евросоюза посетили КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе

Ереван /Медиамакс/. Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Рустам Бадасян принял послов стран Евросоюза на контрольно-пропускном пункте «Маргара» на армяно-турецкой границе.

Как говорится в сообщении отдела информации и связей с общественностью КГД, послы осмотрели сервисный зал КПП «Маргара», ознакомились с построенным ангаром глубокого досмотра, погрузочно-разгрузочными стендами, складскими помещениями, автостоянками и благоустроенной площадью, другими объектами инфраструктуры, оснащенными современным техническим оборудованием.