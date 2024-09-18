Россия стремится ограничить выбор Армении, заявили в Вашингтоне

Ереван /Медиамакс/. Заместитель управляющего Агентством США по международному развитию (USAID) Исобель Колеман заявила, что «Армения продолжает сталкиваться с давлением со стороны России, которая стремится ограничить ее выбор и удержать в рамках экономических и энергетических отношений советской эпохи».

«Мы считаем, что Армения и ее народ должны иметь возможность выбирать свой собственный путь, и мы ценим решимость Армении двигаться к большей свободе и процветанию на своих собственных условиях», - заявила Колеман, выступая в посольстве Армении в Вашингтоне на мероприятии, посвященном 33-й годовщине провозглашения независимости Армении.

«Правительство США делает все возможное, чтобы поддержать этот важный прогресс: от участия в исторической трехсторонней встрече с ЕС в поддержку Армении в апреле до вывода наших двусторонних отношений на уровень официального Стратегического партнерства в июне. Наши отношения вступают в новую эру более широкого и глубокого сотрудничества, и Соединенные Штаты привержены поддержке Армении», - заявила заместитель управляющего Агентством США по международному развитию.

Исобель Колеман отметила, что за последние 4 года товарооборот между США и Арменией вырос более чем втрое - с $‌96 миллионов в 2020 году до $‌321 миллиона в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю отношений.