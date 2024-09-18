Франция продолжит поддерживать Армению в сфере обороны - Mediamax.am

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Франция продолжит поддерживать Армению в сфере обороны


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил сегодня в Ереване, что Париж выделит 29 миллионов евро для поддержки людей, насильственно перемещенных из Арцаха и живущих в Армении.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном Стефан Сежурне подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать Армению в различных областях, включая мирный процесс с Азербайджаном и на европейских платформах.

 

«Думаю, что деятельность наблюдательной миссии ЕС также должна быть продолжена. Присутствие наблюдателей очень важно для снижения рисков и обеспечения прозрачности», - сказал он.

 

По словам Стефана Сежурне, сотрудничество продолжится и в сфере обороны:

 

«Армения должна быть в состоянии защитить свою территорию и население. Мы делаем это без всякого стремления к эскалации».

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