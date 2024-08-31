Посол России: Миссия ЕС в Армении «превратилась в натовскую операцию»

Ереван /Медиамакс/. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что «с подключением к наблюдательной миссии ЕС в Армении «эксперта» из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями».

«Вмешательство Запада в дела различных стран и регионов никогда не приводило к мирному урегулированию. Их главные задачи на Южном Кавказе – не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счете, подрыв интеграционных процессов в Евразии.

То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает ее скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России. В целом, нынешняя внешняя политика Армении вызывает беспокойство за будущее этой страны. Сотрудничество с Западом в сфере безопасности, как правило, ни к чему хорошему не приводит», - заявил российский дипломат в интервью агентству РИА Новости.

Михаил Евдокимов также отметил, что «судя по официальным заявлениям сторон, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией практически согласован».

«Как подчеркнул президент Владимир Путин в ходе государственного визита, Россия была бы рада внести вклад в его подписание. Надеюсь, что это случится как можно скорее, поскольку это стало бы важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе», - добавил посол.