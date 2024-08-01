МИД России: «Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении не приведет ни к чему хорошему»

Ереван /Медиамакс/. Замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил сегодня, что «рост влияния западных государств на медиаресурсы Армении не приведет ни к чему хорошему».

Как сообщает ТАСС, так Настасьин прокомментировал избрание бывшего сотрудника радиостанции «Радио Свобода», гражданина США Армена Колояна на должность исполнительного директора Общественного радио Армении.

Дипломат отметил, что «США и Запад преследуют цель повсеместно настроить общественное мнение против России».

«Они хотят принизить значение многовековой российско-армянской дружбы и того содействия, которое Москва оказывала и оказывает братской Армении в совершенно разных областях», - добавил он.