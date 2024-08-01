Иран готов насытить повестку двустороннего сотрудничества с Арменией

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкияном заявил, что сотрудничество с Ираном имеет большое значение для Армении.
Масуд Пезешкиан отметил, что «Иран придает значение последовательному развитию отношений с дружественной Арменией в политической, экономической и гуманитарной сферах».
«Многовековая дружба, исторические и культурные связи наших двух народов являются основой дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы готовы совместными усилиями продолжить наш диалог и еще больше насытить повестку двустороннего сотрудничества», - сказал Масуд Пезешкиан, подтвердив достигнутые в прошлом договоренности на высоком уровне.
«Тот факт, что я сегодня нахожусь здесь, является доказательством нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном», - сказал Никол Пашинян.
Пресс-служба правительства сообщает, что Никол Пашинян представил президенту Ирана проект «Перекресток мира» и его принципы.
Новоизбранный президент Ирана подчеркнул последовательные усилия по установлению мира и стабильности в регионе.
Масуд Пезешкиан отметил, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение для Ирана, и иранская сторона также считает необходимым решать все вопросы путем диалога.
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