Армения приветствует «исторические решения» глав МИД стран ЕС - Mediamax.am

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Армения приветствует «исторические решения» глав МИД стран ЕС


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Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что Армения «приветствует исторические решения, принятые ЕС на уровне министров иностранных дел - об оказании поддержки Армении в рамках Европейского фонда и начала диалога по либерализации визового режима».

«Это очень важная веха в углубляющемся партнерстве между Арменией и ЕС, основанном на общих ценностях и принципах, а также на общем видении стабильности, мира и процветания.»,- заявил Арарат Мирзоян.

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