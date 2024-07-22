Армения приветствует «исторические решения» глав МИД стран ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что Армения «приветствует исторические решения, принятые ЕС на уровне министров иностранных дел - об оказании поддержки Армении в рамках Европейского фонда и начала диалога по либерализации визового режима».

«Это очень важная веха в углубляющемся партнерстве между Арменией и ЕС, основанном на общих ценностях и принципах, а также на общем видении стабильности, мира и процветания.»,- заявил Арарат Мирзоян.