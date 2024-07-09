Глава USAID Саманта Пауэр посетит Армению - Mediamax.am

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Глава USAID Саманта Пауэр посетит Армению


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр посетит Армению 8-11 июля.

В сообщении представительства USAID в Армении говорится, что целью визита является «подтверждение углубления партнерства США с Арменией, поддержка программы реформ правительства Армении и продвижение усилий по повышению устойчивости Армении».

 

Саманта Пауэр встретится с высокопоставленными представителями правительства, бизнес-лидерами, молодежью и представителями СМИ, а также с перемещенными лицами.

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