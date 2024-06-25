Пашинян осудил теракт в Дагестане - Mediamax.am

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Пашинян осудил теракт в Дагестане


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину по случаю террористических актов в Дербенте и Махачкале.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть об ужасающих террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлёкших за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов.

 

Республика Армения решительным образом осуждает данные теракты и считает любое проявление насилия недопустимым.

 

Прошу от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.

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