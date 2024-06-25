Пашинян осудил теракт в Дагестане

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину по случаю террористических актов в Дербенте и Махачкале.
«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть об ужасающих террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлёкших за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов.
Республика Армения решительным образом осуждает данные теракты и считает любое проявление насилия недопустимым.
Прошу от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.
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