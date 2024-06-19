Армения не посылала сигналов о желании покинуть СНГ

Ереван /Медиамакс/. Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть Содружество независимых государств (СНГ).

Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«У нас никаких сигналов нет относительно того, что Армения собирается покинуть СНГ или ослабить свое участие», - отметил Лебедев.

Он обратил внимание на то, что делая заявления относительно членства в ОДКБ, армянские официальные лица отмечали готовность продолжать работу в рамках СНГ и ЕАЭС.

«И я искренне этому рад и надеюсь, что так оно и будет», - сказал генсек СНГ.