Состоялася телефонный разговор Пашиняна с Эрдоганом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В сообщении пресс-службы правительства говорится:

«Премьер-министр Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а президент Эрдоган поздравил премьер-министра Пашинян с наступающим праздником Преображения Господня.

Президент Эрдоган выразил соболезнования премьер-министру Пашиняну в связи с недавними наводнениями в северных регионах Армении.

Лидеры подчеркнули политическую волю к полной нормализации отношений между Арменией и Турцией без каких-либо предварительных условий.

В этом контексте лидеры отметили важность продолжения встреч специальных представителей двух стран и подтвердили достигнутые к настоящему времени договоренности.

Лидеры также с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между высокопоставленными должностными лицами Армении и Турции. Они также обсудили последние развития в регионе и международную повестку».