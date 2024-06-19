Состоялася телефонный разговор Пашиняна с Эрдоганом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В сообщении пресс-службы правительства говорится:
«Премьер-министр Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а президент Эрдоган поздравил премьер-министра Пашинян с наступающим праздником Преображения Господня.
Президент Эрдоган выразил соболезнования премьер-министру Пашиняну в связи с недавними наводнениями в северных регионах Армении.
Лидеры подчеркнули политическую волю к полной нормализации отношений между Арменией и Турцией без каких-либо предварительных условий.
В этом контексте лидеры отметили важность продолжения встреч специальных представителей двух стран и подтвердили достигнутые к настоящему времени договоренности.
Лидеры также с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между высокопоставленными должностными лицами Армении и Турции. Они также обсудили последние развития в регионе и международную повестку».
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