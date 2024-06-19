МИД России: Запад рассматривает Армению как инструмент гибридной войны против России

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сказла, что «Россия не имеет «привычки» вмешиваться во внутренние дела других государств.

«Мы из собственного опыта знаем, насколько пагубно это может сказываться на развитии страны. Искренне дорожим связями с Арменией, стараемся выстраивать их во взаимоуважительном и взаимовыгодном ключе», - об этом замминистра иностранных дел заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

«Запад рассматривает Армению в качестве одного из инструментов гибридной войны против России и других стран Южного Кавказа. Цель ясна – использовать армянский «плацдарм» для формирования в регионе очередного очага напряженности. В западных столицах готовы спокойно «ставить на кон» социально-экономическое положение республики и ее безопасность. Представители США, Евросоюза и НАТО призывают Ереван к разрыву всех связей с Москвой, добиваются выхода из наших общих интеграционных объединений.

Видим также, что Армению активно завлекают европерспективой. Несложно догадаться, что страну будут склонять к отказу от механизмов, которые обеспечивают ее экономике рекордный рост на протяжении последних лет. Разрыв хозяйственных связей с Россией будет означать потерю основного рынка для армянского бизнеса», - сказал Галузин.

По его словам, под воздействием западных нарративов произошло резкое сужение двусторонних политических контактов.

«Из Еревана все чаще слышится необоснованная критика в адрес России, ОДКБ, сложившейся системы обеспечения безопасности. Это, по меньшей мере, неконструктивно и недальновидно.

Полноформатное участие Еревана в работе ОДКБ отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе. Действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет.

Он отметил, что дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под «бумажный зонтик» США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ».

«Рассчитываем, что армянскому руководству хватит политической мудрости для понимания иллюзорности обещаний Запада, критической важности отношений с Россией с точки зрения суверенитета, безопасности и экономического развития республики».