Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила сегодня, что посол России в Армении вызван в Москву.

«24 мая посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.