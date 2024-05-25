Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила сегодня, что посол России в Армении вызван в Москву.
«24 мая посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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