Посол России в Армении вызван в Москву - Mediamax.am

1141 просмотров

Посол России в Армении вызван в Москву


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила сегодня, что посол России в Армении вызван в Москву.

«24 мая посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Май 25, 2024 09:05
Роман Кантор: Кино не может сравниться с литературой в полифоничности

Внешняя политика | Май 24, 2024 15:22
Посол России в Армении вызван в Москву

Внешняя политика | Май 24, 2024 07:21
США вводят политику ограничения виз и начинают «комплексный обзор» сотрудничества с Грузей
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024