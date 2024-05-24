США вводят политику ограничения виз и начинают «комплексный обзор» сотрудничества с Грузей - Mediamax.am

626 просмотров

США вводят политику ограничения виз и начинают «комплексный обзор» сотрудничества с Грузей


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о начале «комплексного обзора всего сотрудничества США и Грузии»

Об этом говорится в заявлении госсекретаря, озаглавленном «Объявление о политике ограничения виз из-за подрыва демократии в Грузии и комплексном обзоре всего сотрудничества США и Грузии».

 

В заявлении, в частности, говорится:

 

«За последние несколько месяцев правящая партия «Грузинская мечта» разработала и приняла закон об «иностранном влиянии», который будет подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым средствам массовой информации.   

 

Когда граждане Грузии выразили несогласие с законом, мы увидели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. «Закон о национальной безопасности» и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают демократию Грузии и основные свободы и противоречат давно заявленной и отраженной в конституции Грузии цели - евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами.

 

В ответ на эти действия Государственный департамент вводит политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей.

 

Я также начинаю сегодня комплексный обзор двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для движения вперед с целью реализации демократических и евроатлантических устремлений своей страны. В процессе рассмотрения отношений между нашими странами мы будем принимать во внимание действия Грузии для принятия собственных решений».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Май 24, 2024 07:21
США вводят политику ограничения виз и начинают «комплексный обзор» сотрудничества с Грузей

Общество | Май 23, 2024 16:28
Шенгенская виза подорожает с 11 июня

Внешняя политика | Май 23, 2024 16:00
Григорян и Боно обсудили процесс армяно-азербайджанского урегулирования
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024