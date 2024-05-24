США вводят политику ограничения виз и начинают «комплексный обзор» сотрудничества с Грузей

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о начале «комплексного обзора всего сотрудничества США и Грузии»

Об этом говорится в заявлении госсекретаря, озаглавленном «Объявление о политике ограничения виз из-за подрыва демократии в Грузии и комплексном обзоре всего сотрудничества США и Грузии».

В заявлении, в частности, говорится:

«За последние несколько месяцев правящая партия «Грузинская мечта» разработала и приняла закон об «иностранном влиянии», который будет подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым средствам массовой информации.

Когда граждане Грузии выразили несогласие с законом, мы увидели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. «Закон о национальной безопасности» и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают демократию Грузии и основные свободы и противоречат давно заявленной и отраженной в конституции Грузии цели - евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами.

В ответ на эти действия Государственный департамент вводит политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей.

Я также начинаю сегодня комплексный обзор двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для движения вперед с целью реализации демократических и евроатлантических устремлений своей страны. В процессе рассмотрения отношений между нашими странами мы будем принимать во внимание действия Грузии для принятия собственных решений».