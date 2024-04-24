Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане - Mediamax.am

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Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане.

«Казахстан обратился к нам с предложением провести встречу министров иностранных дел двух стран. Мы согласились. Если Армения также согласится, то встреча состоится в Казахстане», - сказал Ильхам Алиев по сообщению ТАСС.

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