Путин и Алиев встретятся в Москве 22 апреля

Ереван /Медиамакс/. 22 апреля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике.

По случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Как известно, отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали», - говорится в сообщении.