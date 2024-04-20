Главы МИД G7 призвали Азербайджан соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву - Mediamax.am

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Главы МИД G7 призвали Азербайджан соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву


Фото: https://www.g7italy.it/


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали Азербайджан «полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву».

В коммюнике, принятом сегодня главами внешнеполитических ведомств по итогам встречи на Капри, в частности, говорится:

 

«Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности. Мы напоминаем о Совместном заявлении, опубликованном сторонами 7 декабря 2023 года, и призываем их поддерживать этот дух сотрудничества. Дальнейшая эскалация была бы неприемлема.

 

Мы призываем Азербайджан полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и поощряем соответствующие шаги для обеспечения безопасного, достойного и устойчивого возвращения беженцев и перемещенных лиц, желающих вернуться в свои дома.

 

«Большая семерка» и ее члены готовы содействовать дальнейшим конструктивным контактам на всех уровнях, особенно в рамках переговорных рамок, предоставленных ЕС и США, чьи постоянные усилия мы высоко оцениваем.

 

Мы подтверждаем важность сохранения приверженности Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Мы призываем к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией».

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