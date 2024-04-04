Герасимов: «Запад разрушает фундамент стратегической стабильности»

Ереван /Медиамакс/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил сегодня, что «западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности».

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», - сказал Герасимов, открывая в Москве заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ.

Он отметил, что встреча «проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению».