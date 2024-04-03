Баку обвинил Францию в создании новой напряженности в регионе»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что заявление главы МИД Франции «является ярким примером усилий Парижа по созданию новой напряженности в регионе».

«Необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана на совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Париже, являются новым ярким примером усилий Франции по созданию явной напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу», - сказал Гаджизаде.

По его словам, недопустимо, «чтобы французская сторона, осуществляющая активное вооружение Армении и поощряющая милитаризм в регионе, обвиняла Азербайджан в агрессивной риторике».

«Всем должно быть ясно, что политика таких стран, как Франция, которая последние 30 лет прикрывала агрессию Армении, не принесла никакой пользы. При этом Париж должен понимать, что осуществляемая им деструктивная деятельность должна быть прекращена», - подчеркнул Гаджизаде.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил 2 апреля, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос территориальной целостности Армении, «которой бросает вызов Азербайджан».

«Мы очень обеспокоены, учитывая, что риторика Азербайджана выходит из-под контроля. Мы также видим рост числа фейковых новостей из Баку, и они склонны обвинять Армению в ответственности за эскалацию, хотя Армения, вероятно, единственная, кто пытается избежать этого. В этой пропаганде много общего с тем, что Россия навязывает Украине. Дорогой Энтони, я думаю, что мы должны уделить этому чрезвычайное внимание за 6 месяцев до проведения саммита COP29 в Баку», - сказал Стефан Сежурне на совместном брифинге с госсекретарем США в Париже.