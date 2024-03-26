Пашинян: Турция может как способствовать, так и угрожать ряду процессов - Mediamax.am

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Пашинян: Турция может как способствовать, так и угрожать ряду процессов


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальная риторика Турции может как способствовать, так и угрожать ряду процессов.

«Турция является региональным игроком, и вполне естественно ожидать, что у нее должна быть сбалансированная позиция в отношении различных событий в регионе. Армения ожидает, что риторика Турции не будет направлена на усиление региональной напряженности, а будет способствовать диалогу и сотрудничеству в регионе»,- заявил Никол Пашинян в интервью греческой газете Kathimerini.

 

Он отметил, что Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, который направлен на нормализацию, установление дипломатических отношений между странами и полное открытие межгосударственной границы.

 

«В рамках этого процесса достигнута договоренность об открытии сухопутной границы Армения-Турция для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта. Мы действительно верим, что реализация этого соглашения также окажет положительное влияние на региональную динамику»,- сказал Пашинян.

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