Пашинян: Турция может как способствовать, так и угрожать ряду процессов

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальная риторика Турции может как способствовать, так и угрожать ряду процессов.

«Турция является региональным игроком, и вполне естественно ожидать, что у нее должна быть сбалансированная позиция в отношении различных событий в регионе. Армения ожидает, что риторика Турции не будет направлена на усиление региональной напряженности, а будет способствовать диалогу и сотрудничеству в регионе»,- заявил Никол Пашинян в интервью греческой газете Kathimerini.

Он отметил, что Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, который направлен на нормализацию, установление дипломатических отношений между странами и полное открытие межгосударственной границы.

«В рамках этого процесса достигнута договоренность об открытии сухопутной границы Армения-Турция для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта. Мы действительно верим, что реализация этого соглашения также окажет положительное влияние на региональную динамику»,- сказал Пашинян.