Йенс Столтенберг: Двери НАТО открыты

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «для НАТО чрезвычайно важно, чтобы любая страна, в том числе и Армения, имела право выбирать свой путь».

«Армения сама должна решить, хочет она быть членом ОДКБ или нет. Так, как любая страна Евросоюза решает, вступать в НАТО или нет. Мы уважаем суверенный, демократический выбор, который делают независимые демократические страны. Что касается членства в Европейском Союзе, Армения сама должна решить, хочет она вступать или нет. Армения должна решить, хочет ли она быть частью военной инициативы или организации в сфере безопасности. НАТО уважает решение Армении. И, конечно, мы призываем Россию уважать любое суверенное решение Армении и любой другой страны», - заявил Столтенберг в интервью телеканалу Factor TV.

«Мы работали со многими странами Европы, которые являются близкими партнерами НАТО, но не являются его членами. Финляндия и Швеция на протяжении десятилетий заявляли, что не хотят становиться членами альянса. Мы отвечали им, что если вы этого не хотите, это не проблема, это ваше решение. Но затем Финляндия и Швеция изменили свое мнение, особенно после вторжения России в Украину. Мы сказали: очень хорошо, позиция изменилась, вы решили вступить в НАТО. Мы сели за стол переговоров, обговорили условия, пригласили Швецию и Финляндию, и они уже члены НАТО. Поэтому двери НАТО открыты. Мы доказали и продемонстрировали это в течение последних лет.

Пока Армения не подает заявку на членство, и мы очень уважаем ваше решение, мы готовы делать для нее больше в качестве партнера», - заявил генсек альянса.