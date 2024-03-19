Никол Пашинян поздравил Путина с переизбранием

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю переизбрания на пост президента.
В послании говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович,
Примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации.
Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России.
Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности».
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