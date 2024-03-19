Никол Пашинян поздравил Путина с переизбранием

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю переизбрания на пост президента.

В послании говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации.

Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности».