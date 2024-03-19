Никол Пашинян поздравил Путина с переизбранием - Mediamax.am

668 просмотров

Никол Пашинян поздравил Путина с переизбранием


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю переизбрания на пост президента.

В послании говорится:

 

«Уважаемый Владимир Владимирович,

 

Примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации.

 

Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России.

 

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Март 19, 2024 13:43
Пашинян: Мы ожидаем поддержки мирного процесса со стороны НАТО

Внешняя политика | Март 19, 2024 12:48
Пашинян и Столтенберг обсудили сотрудничество Армении с НАТО

Внешняя политика | Март 19, 2024 12:42
Никол Пашинян поздравил Путина с переизбранием
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024