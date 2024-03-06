Лавров: в отношении Армении Запад ведет политику «разделяй и властвуй»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад проводит политику «разделяй и властвуй» в отношении соседей России и «это особенно видно на примере наших армянских друзей».

«Принцип «разделяй и властвуй» с самого начала постсоветской эпохи стал «вклиниваться» в отношения между Россией и её соседями. До сих пор западники проводят такую же политику. Это видно и в Центральной Азии, в Закавказье (особенно на примере наших армянских друзей), в европейской части бывшего СССР – Украина, Молдова, Белоруссия, против которой задумывался целый ряд серьезных провокаций», - сказал Лавров в Сочи, отвечая на вопросы участников панельной дискуссии «Россия и ее роль в формировании многополярного мира».