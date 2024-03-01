Баку ожидает от Армении «надлежащего разъяснения по правовым документам»

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил сегодня на дипломатическом форуме в Анталье, что «мы ожидаем от Армении надлежащего разъяснения по правовым, а также конституционным документам».

«Мы ожидаем исчерпывающих разъяснений относительно правовых и конституционных рамок Армении, в которых все еще сохраняется элемент «миацума» и территориальных претензий. С армянской стороны необходима подлинная приверженность продвижению промежуточной повестки дня. Одновременно мы должны сохранять бдительность в отношении потенциальных новых событий. К сожалению, наметилась противоречивая тенденция, связанная с распространением геополитического влияния, что приводит к появлению новых разделительных линий. Крайне важно серьезно отнестись к этому», - эти слова Гаджиева приводит Trend.

Он отметил, что «азербайджанская сторона проявляет готовность и политическую решимость преобразовать регион и превратить Южный Кавказ в регион мира, безопасности и сотрудничества».

«Президент Ильхам Алиев предложил интегрированную модель Южного Кавказа, инициативу объединения Азербайджана, Грузии и Армении на одной платформе. В нашей повестке дня также подчеркивается региональная ответственность, что означает, что все три страны должны активно участвовать в региональных инициативах и вносить свой вклад в них. Это предполагает принятие ответственности ради регионального сотрудничества. Мы успешно создали модель плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, и Армения могла бы извлечь выгоду из этого опыта», - добавил Гаджиев.

«Мирный договор не должен заключаться только ради договора. Должно быть реальное и неподдельное намерение достичь мира. В этой связи Азербайджан также подчеркивает двусторонний аспект мирного договора. Мир в регионе лежит между Баку и Ереваном, а не в Париже или Брюсселе или где-либо еще», - сказал он.